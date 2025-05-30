СМИ сообщили о начале снятия санкций США с главы «Ростеха» Чемезова
РИАН: Минюст США начал процедуру снятия санкций с главы «Ростеха» Чемезова
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
На портале Министерства юстиции США был размещён документ, указывающий на намерения Вашингтона пересмотреть санкционный режим в отношении руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно содержанию документа, американская юридическая фирма Rathmell Short LLP предоставит Чемезову консультации по вопросам административного и правового характера, рассказали агентству источники в госкорпорации. Как утверждает ещё один инсайдер из государственных ведомств, упомянутый документ заверен подписью влиятельного консультанта и лоббиста, входящего в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что американский президент принял решение повременить с введением новых санкций против России. Лидер США решил дождаться окончания второго тура переговоров российской и украинской сторон, которые назначены на 2 июня.