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30 мая, 14:34

СМИ сообщили о начале снятия санкций США с главы «Ростеха» Чемезова

РИАН: Минюст США начал процедуру снятия санкций с главы «Ростеха» Чемезова

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

На портале Министерства юстиции США был размещён документ, указывающий на намерения Вашингтона пересмотреть санкционный режим в отношении руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно содержанию документа, американская юридическая фирма Rathmell Short LLP предоставит Чемезову консультации по вопросам административного и правового характера, рассказали агентству источники в госкорпорации. Как утверждает ещё один инсайдер из государственных ведомств, упомянутый документ заверен подписью влиятельного консультанта и лоббиста, входящего в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа.

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Ольга Сливченко
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