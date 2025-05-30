Изнасилования не было? Обнародованы новые детали гибели артистки ансамбля МВД
МВД: Погибшая солистка ансамбля погибла из-за травм, полученных возле дома
Погибшая солистка ансамбля. Обложка © VK / Мария М
Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели артистки ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» Марии М. После получения информации о побоях и изнасиловании в пресс-службе московской полиции выдвинули собственную версию гибели 38-летней танцовщицы.
В МВД сообщили «Ленте.ру», что обращение из медучреждения, куда поступила пострадавшая, поступило к ним 19 мая. Мария действительно попала в клинику с телесными повреждениями по всему телу. Но в ходе разбирательств в полиции подняли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что женщина упала, когда выходила из подъезда собственного дома и в результате получила тяжёлые травмы.
Прохожие вызвали медиков, но пострадавшая отказалась от госпитализации. К 19 мая её состояние ухудшилось, в связи с чем пришлось обратиться в больницу. 21 мая сердце артистки остановилось, медики констатировали смерть.
Сотрудники ведомства опровергли факт изнасилования. На данный момент экспертизы по делу не завершены. Материалы следствия были направлены в СК для дальнейшего разбирательства и окончательного решения.
Ранее сообщалось, что Мария умерла после изнасилования и побоев, которые были нанесены ей в её собственной квартире. Артистка не сообщила, откуда на её теле синяки, но через несколько дней ей резко стало плохо. Врачи увезли пострадавшую в больницу, но спасти её не удалось. Позднее стало известно, что женщина страдала от алкогольной зависимости, которая развивалась на фоне переживаний после развода и разлуки с 11-летней дочерью.