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Регион
30 мая, 18:15

Путин поручил обеспечить поддержку жителей приграничных регионов

Путин поручил поддержать пострадавших граждан Белгородской и Курской областей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительству РФ необходимо оказать поддержку пострадавшим от ЧС федерального уровня гражданам Курской и Белгородской областей. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате ЧС федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости», — указано в поручении.

Вертолёт Путина попал в эпицентр атаки ВСУ во время поездки в Курскую область
Вертолёт Путина попал в эпицентр атаки ВСУ во время поездки в Курскую область

Ранее, 20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые после её освобождения. Глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а потом лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Президент назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников.

Полина Никифорова
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