Разнесли в щепки: Минобороны показало удар ВС РФ четырьмя авиабомбами по ВСУ в ДНР

По позициям украинских войск в Волновахском районе ДНР был нанесён мощный удар: российские силы применили четыре авиабомбы ФАБ-500. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР. Видео © Telegram/ Минобороны России

Позиции противника находились вблизи села Комар Волновахского района. Российские войска нанесли удар, использовав четыре авиабомбы.

«ВКС России нанесли авиаудар четырьмя ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Комар Волновахского района», — указали в министерстве.