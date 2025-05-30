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30 мая, 18:44

Разнесли в щепки: Минобороны показало удар ВС РФ четырьмя авиабомбами по ВСУ в ДНР

Минобороны: ВКС РФ нанесли авиаудар четырьмя ФАБ-500 по ВСУ в ДНР

По позициям украинских войск в Волновахском районе ДНР был нанесён мощный удар: российские силы применили четыре авиабомбы ФАБ-500. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР. Видео © Telegram/ Минобороны России

Позиции противника находились вблизи села Комар Волновахского района. Российские войска нанесли удар, использовав четыре авиабомбы.

«ВКС России нанесли авиаудар четырьмя ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Комар Волновахского района», — указали в министерстве.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили 13 населённых пунктов. Кроме того, наши военные нанесли пять групповых и два массированных удара по украинским оборонным предприятиям, объектам военных авиабаз, штабу Сил специальных операций и авиации СБУ.

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Полина Никифорова
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