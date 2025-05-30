Американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с прессой в Белом доме заявил, что не считает президента России Владимира Путина единственным препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, главарь киевского режима Владимир Зеленский также проявляет упёртость в переговорах.

На вопрос одного из журналистов, можно ли считать российского лидера «хорошим или плохим парнем», Трамп вновь отметил, что знаком с Путиным лично и общался с ним в различных обстоятельствах. Хозяин Белого дома подчеркнул, что взаимоотношения с президентом РФ были непростыми, однако предпочёл не давать однозначную оценку.