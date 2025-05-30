Трамп заявил, что Путин и Зеленский очень упрямые
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с прессой в Белом доме заявил, что не считает президента России Владимира Путина единственным препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, главарь киевского режима Владимир Зеленский также проявляет упёртость в переговорах.
На вопрос одного из журналистов, можно ли считать российского лидера «хорошим или плохим парнем», Трамп вновь отметил, что знаком с Путиным лично и общался с ним в различных обстоятельствах. Хозяин Белого дома подчеркнул, что взаимоотношения с президентом РФ были непростыми, однако предпочёл не давать однозначную оценку.
Когда представитель СМИ указал на упрямство Путина, республиканец ответил, что то же самое проявляет и Зеленский. По его словам, у обеих сторон присутствует нежелание идти на компромиссы.
Ранее лидер США заявил, что Путин «играет с огнём», а также выразил мнение, что с Россией произошло бы «много плохих вещей», если бы не его покровительство. Позднее спецпредставитель Штатов Кит Келлог поспешил пояснить заявление начальства. По его словам, под «огнём» Трамп подразумевал возможное охлаждение его личных отношений с Путиным.