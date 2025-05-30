В Иркутской области горит локомотивное депо, пламя локализовали на 2 тыс. кв.
В Иркутской области сотрудники МЧС России ликвидируют крупное возгорание, вспыхнувшее на территории локомотивного депо в Тайшете. Пламя локализовали на площади около 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар в депо. Видео © Пресс-служба МЧС России
К тушению привлечены 16 специалистов и 7 единиц техники, включая пожарный поезд. Пострадавших нет. Пожарные продолжают работу на месте происшествия.
А ранее на территории Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в Липецкой области произошёл крупный пожар из-за обрыва проводов на железной дороге. Возгорание охватило 300 га, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации районного уровня. Обстановку удалось немного стабилизировать благодаря стихшему ветру, что облегчило работу спасателей.
Обложка © Пресс-служба МЧС России