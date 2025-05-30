Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 20:58

В Иркутской области горит локомотивное депо, пламя локализовали на 2 тыс. кв.

В Иркутской области сотрудники МЧС России ликвидируют крупное возгорание, вспыхнувшее на территории локомотивного депо в Тайшете. Пламя локализовали на площади около 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар в депо. Видео © Пресс-служба МЧС России

К тушению привлечены 16 специалистов и 7 единиц техники, включая пожарный поезд. Пострадавших нет. Пожарные продолжают работу на месте происшествия.

«Помогите!»: В горящей нижегородской многоэтажке заблокированы люди, у пожарных закончилась вода
«Помогите!»: В горящей нижегородской многоэтажке заблокированы люди, у пожарных закончилась вода

А ранее на территории Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в Липецкой области произошёл крупный пожар из-за обрыва проводов на железной дороге. Возгорание охватило 300 га, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации районного уровня. Обстановку удалось немного стабилизировать благодаря стихшему ветру, что облегчило работу спасателей.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar