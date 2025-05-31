«Можете не рассчитывать»: Небензя обратился к Западу на заседании Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Москва не позволит возобновления сценария, аналогичного Минским соглашениям. По его словам, Россия не допустит попытки Киева использовать временную передышку для подготовки к продолжению конфликта.

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения «Минска» не будет», — сказал он.