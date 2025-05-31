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31 мая, 01:07

«Максимум — конструктор Lego»: Депутат Рады высмеял заявления о производстве Taurus в Киеве

Дубинский усомнился в способности Украины строить ракеты для ударов по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, выразил сомнение в возможности украинской промышленности самостоятельно строить ракеты для ударов по территории России. Своим мнением он поделился в соцсетях.

Чиновник прокомментировал заявления о том, что Киев сможет собирать немецкие ракеты Taurus, выдавая их за собственные разработки. По его словам, на заводах Укроборонпрома не могу собрать простую мину.

«Немцы передадут нам «Таурус», а мы его соберём под видом «Паляницы». Вы сейчас серьёзно? Зеленский со своими <…> (Подельниками. — Прим Life.ru.) развалили промышленность и ВПК до того уровня, когда на заводах Укроборонпрома простую мину собрать не могут. О каких «Таурусах» речь. <...> Максимум, что там могут собрать, — это конструктор Lego», — написал он.

По мнению нардепа, украинские власти намеренно преувеличивают возможности ВПК страны, чтобы создать видимость успехов.

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Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении Германии обеспечить Киев дальнобойным оружием и наладить его производство на украинской территории. После встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине Мерц сообщил о планах по активизации сотрудничества между министерствами обороны двух стран в этой сфере. Канцлер отметил, что рассматривается и возможность организации совместного производства вооружений. В общей сложности Берлин намерен выделить на оружие около 5 млрд рублей.

Антон Голыбин
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