Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, выразил сомнение в возможности украинской промышленности самостоятельно строить ракеты для ударов по территории России. Своим мнением он поделился в соцсетях.

Чиновник прокомментировал заявления о том, что Киев сможет собирать немецкие ракеты Taurus, выдавая их за собственные разработки. По его словам, на заводах Укроборонпрома не могу собрать простую мину.

«Немцы передадут нам «Таурус», а мы его соберём под видом «Паляницы». Вы сейчас серьёзно? Зеленский со своими <…> (Подельниками. — Прим Life.ru.) развалили промышленность и ВПК до того уровня, когда на заводах Укроборонпрома простую мину собрать не могут. О каких «Таурусах» речь. <...> Максимум, что там могут собрать, — это конструктор Lego», — написал он.

По мнению нардепа, украинские власти намеренно преувеличивают возможности ВПК страны, чтобы создать видимость успехов.