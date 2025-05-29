Готовы ли немцы умирать за Зеленского? Москва ответит Канцлер Мерц втягивает Германию в вооружённый конфликт, а Зеленский давит на жалость ситуацией в Сумах. Что будет с немцами, если Берлин поверит Киеву, — в материале Life.ru. 28 мая, 21:27 Канцлер Мерц хочет втянуть Германию в конфликт с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Визит Владимира Зеленского в Германию не прошёл без жалоб на Россию и выпрашивания финансовой помощи. По данным Bloomberg, будучи ещё в Киеве, он запросил 30 миллиардов долларов для производства оружия и сдерживания России. Но, судя по его заявлениям, обороняться у него получается плохо.

Плач по Сумам

Главарь киевского режима рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Россия собрала на границе группировку в 50 тысяч штыков. Все они готовятся к крупномасштабному наступлению.

— Самые крупные силы России сейчас находятся на Курском направлении, чтобы вытеснить наши войска из Курской области и подготовить наступление на Сумскую область, — заявил Зеленский.

О каких силах в Курской области он говорит — непонятно. Все попытки ВСУ наступать в приграничных районах заканчиваются провалом. А вот российские войска уверенно берут населённые пункты Сумской области под свой контроль. Зеленский не стал объяснять, почему российским руководством было принято решение наступать на Сумщине.

Брошенная и уничтоженная военная техника ВСУ после отступления в Курской области. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Юрий Конопатов

Случилось это после того, как ВСУ были вытеснены за пределы государственной границы. Так закончилось их вторжение в Курскую область, в которой они повсеместно совершали военные преступления. Например, вэсэушники расстреляли 72-летнего Александра Григорьева. До этого они снимали видео, изображая из себя нацистских оккупантов. К тому же ежедневно украинские подразделения наносят удары по гражданской инфраструктуре российского региона.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что выходки Киева не останутся без ответа, и чётко дал понять, что территория Украины ещё больше уменьшится.

— Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы! Наши вооружённые силы эту задачу решают, — заявил глава государства.

Германия ввязывается в СВО

Если экс-канцлер Олаф Шольц и передавал оружие, но был аккуратен, то его сменщик Фридрих Мерц готов на ещё большую конфронтацию с Россией. От вопроса по передаче ракет Taurus он ушёл.

Глава киевского режима Зеленский и канцлер Германии Мерц. Фото © ТАСС / AP / Markus Schreiber

— Наша военная поддержка будет продолжена и будет расширена. Чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя, — сообщил Мерц, отметив, что ФРГ снимает запрет на применение дальнобойного оружия за пределами Украины.

Интересна и другая деталь. Канцлер утверждает, что Германия будет спонсировать разработку и производство собственных украинских ракет. Вероятно, ничего подобного не будет, а всё закончится тем, что на немецких ракетах поменяют таблички и получится «зроблено в Україні».

— Так снимаются ограничения на дальность, устраняется юридическая ответственность поставщика и открывается возможность ударов по территории РФ без прямой вовлечённости Запада, — пишет «Военная хроника».

Проблемой остаётся запуск этих украинских Taurus. Существуют версии для наземных, морских и авиационных носителей. С морскими у Украины никак, с авиационными ситуация тоже напряжённая, а вот наземные могут и быть. Но важен вопрос и с теми, кто нажимает на кнопку и готовит ракеты. Ещё в октябре 2024 года президент России рассказал, кто участвует в запусках западного оружия вглубь страны.

— Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно, это могут делать только специалисты стран НАТО. Нужна космическая разведка и специалисты, которые будут вводить полётные задания, — сама Украина это сделать не может, — объяснил российский лидер.

Таким образом Германия втягивается в вооружённый конфликт. Владимир Путин уже говорил, что Министерство обороны продумывает «различные варианты ответов». Мерцу стоило бы задуматься, как к нему будут относиться немцы, если российские ракеты ударят по Берлину. Например, ракетные комплексы «Искандер», размещённые в Калининградской области, достают до Германии. Рейтинг у нынешнего канцлера итак невысокий. По данным ZDF, в начале мая всего 40% немцев поддерживали его. Да и передачу Taurus, согласно февральским исследованиям агентства DPA, поддержали только 28%.

Авторы Даниил Черных