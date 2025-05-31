«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных сообщения
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30 мая «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых сообщения. В 13:03 по мск в эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19:16 — «копна». Об этом рассказали радиолюбители.
«13:03 по мск: НЖТИ 52661 ЛУЧОТОРГ 9114 0297. 19:16 по мск: НЖТИ 91004 КОПНА 5554 1730», — говорится в сообщении.
Ранее «Жужжалка» передала новые зашифрованные слова. В 11:24 26 мая были переданы «скирд» и «вюртемберг», затем в 13:10 — «арыкорифт», а в 14:51 — «безмотивный». А до этого 22 мая были зафиксированы слова «беззлобие» и «хрюкостяг».