«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных сообщения

30 мая «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых сообщения. В 13:03 по мск в эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19:16 — «копна». Об этом рассказали радиолюбители.

Ранее «Жужжалка» передала новые зашифрованные слова. В 11:24 26 мая были переданы «скирд» и «вюртемберг», затем в 13:10 — «арыкорифт», а в 14:51 — «безмотивный». А до этого 22 мая были зафиксированы слова «беззлобие» и «хрюкостяг».