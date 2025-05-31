Заявления канцлера Германии Фридриха Мерц демонстрирует попытку европейских политиков превзойти друг друга в жёсткости позиции против Москвы. Об этом сообщает портал Strategic Culture.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры отчаянно играют с огнём, пытаясь саботировать дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине. Это гнусная роль с долгой историей», — отмечается в статье.

Издание предупреждает, что подобная политика осложняет дипломатический процесс и может привести к росту угрозы ядерного конфликта. Несмотря на очевидные риски, канцлер готов блокировать переговоры, провоцируя эскалацию. Мерца характеризуют как корпоративного юриста, который не справляется с экономическими трудностями страны.