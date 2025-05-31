Европейских лидеров разоблачили в борьбе за титул главного врага России
SC: Европейские лидеры соревнуются в жёсткости по отношению к России
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Заявления канцлера Германии Фридриха Мерц демонстрирует попытку европейских политиков превзойти друг друга в жёсткости позиции против Москвы. Об этом сообщает портал Strategic Culture.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры отчаянно играют с огнём, пытаясь саботировать дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине. Это гнусная роль с долгой историей», — отмечается в статье.
Издание предупреждает, что подобная политика осложняет дипломатический процесс и может привести к росту угрозы ядерного конфликта. Несмотря на очевидные риски, канцлер готов блокировать переговоры, провоцируя эскалацию. Мерца характеризуют как корпоративного юриста, который не справляется с экономическими трудностями страны.
«Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соперничать с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в жалком соревновании за звание самого жёсткого противника России», — говорится в материале.
Ранее отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил, что страны ЕС могут предпринять беспрецедентные шаги ради поддержки Киева. В качестве примера он привёл желание канцлера ФРГ поставить Украине ракеты Taurus, что по его мнению, не представляется возможным.