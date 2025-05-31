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Регион
31 мая, 07:27

В Сумской области значительно расширили зону эвакуации

Глава Сумской области Григоров: Под эвакуацию попали ещё 11 населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Власти Сумской области приняли решение расширить перечень населённых пунктов, из которых будет проводиться принудительная эвакуация, добавив туда 11 новых сёл и городов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров.

«Подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей ещё 11 населённых пунктов Сумского района», — написал он в социальных сетях.

Григоров сообщил, что принудительная эвакуация затронет Горобовку, Штановку, Вороновку, Янченки, Цимбаловку, Шкуратовку, Кровное, Николаевку, Рудновку, Спасское, Капитановку. В целом под принудительную эвакуацию попадают 213 населённых пунктов региона.

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Ранее Life.ru сообщал, что жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации из-за продвижения ВС РФ. Также обязательная эвакуация семей с детьми была объявлена в некоторых населённых пунктах, находящихся на востоке Днепропетровской области.

Мария Любицкая
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