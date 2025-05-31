«Киев кинут»: Стало известно, что обсуждалось на встрече в Гааге по Украине

В Европе растёт осознание того, что США могут прекратить поддержку Украины. The Telegraph сообщает о мрачной атмосфере, царившей на встрече в Гааге по вопросам помощи Киеву.

Британские и французские чиновники, как пишет издание, уже смещают фокус с отправки войск на поддержание украинской обороны, рассчитывая обойтись без американского участия. На встрече в Гааге один из западных представителей констатировал «мрачное настроение» и призвал признать, что США не будут полноценно участвовать в дальнейшей поддержке Украины. Предполагается, что Вашингтон ограничится лишь частичной помощью.

«Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда не согласятся поддерживать Украину и могут её кинуть», — заявил западный чиновник.

Несмотря на это западные союзники Киева публично продолжают поддерживать мирные инициативы Трампа по просьбе украинской стороны, опасающейся полного прекращения американской помощи в случае отказа.