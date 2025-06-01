Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье, в городе слышна стрельба
Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Серию взрывов и стрельбу зафиксировали в оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
«Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слышна стрельба из оружия», — рассказал Рогов.
Он добавил, что в городе функционирует система ПВО украинских войск, чьи мобильные группы дислоцируются в районах с плотной жилой застройкой. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета призвал граждан, находящихся в Запорожье, переместиться в укрытия и держаться подальше от военных объектов и мест возможного скопления боевиков ВСУ. Это необходимо для обеспечения их безопасности в условиях нестабильной обстановки.
Ранее украинские СМИ сообщали о возможной причастности военной разведки Киева к взрывам, произошедшим во Владивостоке в районе бухты Десантная. Источники издания утверждали, что под обстрел попала территория 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В свою очередь, Антитеррористическая комиссия Приморья установила, что причиной взрывов стало воспламенение газовых баллонов в автомобиле, при этом жертв и разрушений удалось избежать.