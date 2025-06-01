Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье, в городе слышна стрельба

Серию взрывов и стрельбу зафиксировали в оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Он добавил, что в городе функционирует система ПВО украинских войск, чьи мобильные группы дислоцируются в районах с плотной жилой застройкой. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета призвал граждан, находящихся в Запорожье, переместиться в укрытия и держаться подальше от военных объектов и мест возможного скопления боевиков ВСУ. Это необходимо для обеспечения их безопасности в условиях нестабильной обстановки.