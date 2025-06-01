На Западе объяснили, почему Зеленский не согласится на условия РФ в Стамбуле
Аналитик Маркель: Зеленский не пойдёт на уступки России, опасаясь потери власти
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Ради сохранения своего положения у власти глава киевского режима Владимир Зеленский не согласится на мирные условия, предложенные Россией в Стамбуле. Об этом заявил австрийский аналитик Геральд Маркель на YouTube-канале ExxpressTV.
«Конечно, Зеленский не сможет пойти на это», — подчеркнул он.
По мнению Маркеля, Зеленский стремится избежать ответственности за конфликт, поэтому и боится вопросов, которые неизбежно возникнут у украинцев после окончания боевых действий.
Ранее сообщалось, что Москва предложила провести очередной раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле. Российская делегация подготовила меморандум с изложением позиции России, который Киев требовал предоставить ещё до второго раунда переговоров. Тем временем, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский намеренно искажает факты и манипулирует информацией относительно меморандума РФ. А зарубежные СМИ уже делятся деталями документа Украины по урегулированию конфликта.