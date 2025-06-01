Ради сохранения своего положения у власти глава киевского режима Владимир Зеленский не согласится на мирные условия, предложенные Россией в Стамбуле. Об этом заявил австрийский аналитик Геральд Маркель на YouTube-канале ExxpressTV.

«Конечно, Зеленский не сможет пойти на это», — подчеркнул он.