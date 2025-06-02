Россиян предупредили об ответственности за дипфейки

Использование дипфейков – сгенерированных подделок голоса или изображения – при совершении преступлений может повлечь за собой более строгое наказание. Об этом заявил глава Комитета по информационной политике Сергей Боярский.

«Прорабатывается вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование подмены голоса или изображения при совершении преступлений», — сказал Боярский.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе сессии на X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.