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Регион
2 июня, 18:25

Россиян предупредили об ответственности за дипфейки

Боярский: Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством преступления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mihai Surdu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mihai Surdu

Использование дипфейков – сгенерированных подделок голоса или изображения – при совершении преступлений может повлечь за собой более строгое наказание. Об этом заявил глава Комитета по информационной политике Сергей Боярский.

«Прорабатывается вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование подмены голоса или изображения при совершении преступлений», — сказал Боярский.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе сессии на X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Дипфейки захватывают Интернет взрывными темпами, эксперты бьют тревогу
Дипфейки захватывают Интернет взрывными темпами, эксперты бьют тревогу

Ранее Life.ru сообщал, что в России набирает обороты новая мошенническая схема, использующая видеосообщения в формате «кружочков». Эксперт рассказала, что преступники взламывают аккаунты пользователей, похищают их видео-«кружочки» и создают поддельные сообщения, которые рассылаются контактам из списка жертвы.

Анастасия Никонорова
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