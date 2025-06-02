Суд приговорил к пожизненному бывшего матроса за поджог ракетоносца «Серпухов»

Суд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Александра Терехова за поджог на ракетном корабле «Серпухов». Он был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 275 (государственная измена), пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 3 ст. 338 (дезертирство) и ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы). Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

«В результате преступных действий Терехова оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 56 млн рублей, кроме того, нанесён вред здоровью его сослуживцу», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в апреле 2024 года Терехов, проходивший военную службу, из-за несогласия с проведением СВО выполнил задание Главного управления разведки Минобороны Украины и поджог помещение рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области.

В ведомстве уточнили, что затем он незаконно пересёк границу между Россией и Литвой и дезертировал на территорию Украины. Согласно приговору суда, первые десять лет Терехов проведёт в суде, а затем в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд лишён воинского звания «старшина 2 статьи».