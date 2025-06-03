Командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия – Неман» Сергей Мюнье заявил, что официальные лица и СМИ во Франции делают вид, что их подразделение, в составе которого служат французские добровольцы, не существует. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

На недавней встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» президент РФ Владимир Путин отметил, что среди французов есть те, кто поддерживает российские ценности и воюет в зоне специальной военной операции на стороне России. Он подчеркнул, что эти добровольцы, как и их предки, назвали своё подразделение «Нормандия – Неман».

Мюнье прокомментировал реакцию французских властей на слова российского лидера, отметив, что в Париже предпочитают не признавать наличие их отряда.

«Во Франции делают вид, что такого подразделения нет. Официальные СМИ считают, что французы, воюющие на Украине, находятся на правильной стороне», – сообщил Мюнье.

Тем не менее, по его словам, многие простые граждане Франции уже давно знают о существовании отряда и поддерживают его деятельность.

«Многие французы знали о нашем существовании ещё с 2014 года. И сейчас больше людей узнали о «Нормандии – Неман», – добавил командир.

Сергей Мюнье также подчеркнул, что признание отряда со стороны президента РФ стало большой честью для его членов.

«Это признание нашей тяжёлой работы, которая продолжается уже несколько лет. Мы боремся, и нашу борьбу признают. Это продолжение подвига наших предков», – отметил военный.

Отряд БПЛА «Нормандия – Неман» был создан весной 2023 года и входит в состав казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса. Названный в честь легендарной эскадрильи времён Великой Отечественной войны, он включает в себя французских добровольцев, которые прошли уже многие горячие точки в зоне СВО на Украине, включая Бахмут, Авдеевку и Соледар.