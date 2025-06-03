Очищение и увлажнение: Россиянам объяснили, как ухаживать за кожей лица летом
Дерматолог Гонт: Летом необходимо 2 раза в день очищать лицо пенкой
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Летом солнечные лучи не только радуют людей, но и могут навредить коже лица. Какой уход нужно подобрать, чтобы кожа дышала и чувствовала себя свободно, рассказала врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт. По её словам, следует правильно очищать кожу лица, так как в жару сосуды раскрыты, а сальные железы работают активно.
«Обязательно 2 раза в день нужно очищать лицо пенкой, умываться, обрабатывать лицо лосьонным тоником, который подбирается в зависимости от типа кожи. Также обязательно увлажнение», — подчеркнула специалист в беседе с «Радио 1».
Косметолог добавила, что необходимо использовать солнцезащитный крем, чтобы избежать эффекта старения. По словам эксперта, солнечная радиация — один из главных факторов коллагена и увядания кожи. Также Гонт предупредила людей с большим количеством родинок о вреде загорания на солнце. Им необходимо в таком случае использовать специальные наклейки на пигментные клетки.
«Людям, склонным к пигментации, тоже обязательно нужно защищаться от солнца. Мы должны убрать все ретинолы на летний период, либо оставить по совету врачей», — подытожила дерматолог.
А ранее россиянам объяснили, как защищаться от солнца, чтобы не заработать рак кожи. По словам специалиста, обладатели I–II фототипов кожи больше подвержены солнечным ожогам. Также косметолог назвала компоненты в кремах, которые замедлят старение кожи.