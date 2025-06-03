Очищение и увлажнение: Россиянам объяснили, как ухаживать за кожей лица летом

Летом солнечные лучи не только радуют людей, но и могут навредить коже лица. Какой уход нужно подобрать, чтобы кожа дышала и чувствовала себя свободно, рассказала врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт. По её словам, следует правильно очищать кожу лица, так как в жару сосуды раскрыты, а сальные железы работают активно.