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Регион
3 июня, 07:49
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Медведев обратился ко всем, кто ждёт возмездия за удары украинских дронов из фур

Дмитрий Медведев: Возмездие неизбежно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские войска продолжают наступление в зоне СВО, и возмездие для киевского режима неизбежно. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ

Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.
Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.

Однако он посоветовал не забывать, что ВС РФ активно наступают и продолжат продвижение на линии фронта. «Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут».

Также Медведев прокомментировал вчерашние переговоры в Стамбуле и российский меморандум, отметив, что этот диалог нужен «не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы».

В США готовят Киев к мощному «‎удару возмездия» из-за налёта дронов из «‎фур смерти» на аэродромы России
В США готовят Киев к мощному «‎удару возмездия» из-за налёта дронов из «‎фур смерти» на аэродромы России

Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Иркутской и Мурманской областях, прятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В связи с расследованием атаки дронов правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева. Следствие предполагает, что он может быть связан с грузовиками, использовавшимися для запуска беспилотников. Известно, что мужчина ранее был диджеем и оказывал поддержку украинским музыкальным группам.

Александра Вишнякова
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