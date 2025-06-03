Медведев обратился ко всем, кто ждёт возмездия за удары украинских дронов из фур

Российские войска продолжают наступление в зоне СВО, и возмездие для киевского режима неизбежно. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно. Дмитрий Медведев Зампред Совбеза РФ

Однако он посоветовал не забывать, что ВС РФ активно наступают и продолжат продвижение на линии фронта. «Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут».