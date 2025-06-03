Медведев обратился ко всем, кто ждёт возмездия за удары украинских дронов из фур
Дмитрий Медведев: Возмездие неизбежно
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Российские войска продолжают наступление в зоне СВО, и возмездие для киевского режима неизбежно. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.
Однако он посоветовал не забывать, что ВС РФ активно наступают и продолжат продвижение на линии фронта. «Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут».
Также Медведев прокомментировал вчерашние переговоры в Стамбуле и российский меморандум, отметив, что этот диалог нужен «не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы».
Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Иркутской и Мурманской областях, прятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В связи с расследованием атаки дронов правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева. Следствие предполагает, что он может быть связан с грузовиками, использовавшимися для запуска беспилотников. Известно, что мужчина ранее был диджеем и оказывал поддержку украинским музыкальным группам.