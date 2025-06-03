Чемезов: Авиасалон МАКС перенесён на 2026 год

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был пройти в этом году, не состоится. Мероприятие решено перенести на 2026 год.

«МАКСа не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время», — сказал он.

В последний раз авиасалон МАКС проводился в офлайн-формате в 2021 году. В прошлом году он состоялся в онлайн-режиме.