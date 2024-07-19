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19 июля, 14:38

Авиасалон МАКС-2024 всё же состоится, но в особом формате

"Рособоронэкспорт": Авиасалон МАКС-2024 пройдёт в онлайн-режиме

В 2024 году Международный авиационно-космический салон (МАКС) состоится, но пройдёт в онлайн-формате. Об этом в пятницу, 19 июля, заявили в "Рособоронэкспорте".

Фрагмент анонса МАКС-2024. Видео © Telegram / "Рособоронэкспорт"

"Авиасалон МАКС-2024 пройдёт в режиме онлайн с 23 по 28 июля, и "Рособоронэкспорт" примет участие в этом мероприятии, используя инновационный подход с помощью цифровых платформ", — отметили в пресс-службе ведомства.

"Рособоронэкспорт" опубликовал видео-анонс, где показал новейшие самолёты, вертолёты и средства противовоздушной обороны (ПВО), которые пользуются спросом на мировом рынке вооружений.

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Напомним, МАКС проводится один раз в два года. В июне 2023-го авиасалон, провести который планировалось с 25 по 30 июля в подмосковном Жуковском, перенесли на 2024-й. В июне этого года кабмин выпустил распоряжение об отмене проведения МАКС, а организаторы сообщали о переносе авиасалона на лето 2025-го.

Обложка ©

Telegram / Авиасалон МАКС

Никита Осипов
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