Авиасалон МАКС-2024 всё же состоится, но в особом формате

В 2024 году Международный авиационно-космический салон (МАКС) состоится, но пройдёт в онлайн-формате. Об этом в пятницу, 19 июля, заявили в "Рособоронэкспорте".

Фрагмент анонса МАКС-2024. Видео © Telegram / "Рособоронэкспорт"

"Авиасалон МАКС-2024 пройдёт в режиме онлайн с 23 по 28 июля, и "Рособоронэкспорт" примет участие в этом мероприятии, используя инновационный подход с помощью цифровых платформ", — отметили в пресс-службе ведомства.