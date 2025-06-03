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Специальная военная операция (СВО)

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3 июня, 09:45

МО: Армия России поразила предприятие радиоэлектронной промышленности Украины

ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Вооружённые силы России нанесли удар по украинскому предприятию в сфере радиоэлектронной промышленности в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом 3 июня проинформировало Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности», — говорится в сообщении.

Кроме того, были атакованы пункты временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников в 142 районах.

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Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что армия России нанесла удары по объектам ВСУ, которые были связаны с производством и использованием ударных беспилотников. Также Life.ru рассказывал, что ВС РФ освободили населённый пункт Андреевка в Сумской области.

Анастасия Никонорова
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