«Глобально не решили»: Стало известно, насколько встреча в Стамбуле приблизила мир на Украине
Эксперт Брутер: Второй раунд переговоров не приблизил мир между РФ и Украиной
Переговоры в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Россия и Украина глобально не приблизились к установлению мира, несмотря на некоторые договорённости между Москвой и Киевом в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Касаемо вопросов, связанных с урегулированием конфликта, глобально стороны ни о чём не договорились в ходе второго этапа переговоров в Стамбуле. Россия и Украина договорились договариваться дальше. <...> Все сегодняшние договорённости касались гуманитарных вопросов и, несмотря на их важность, они мало касаются установления мира», — пояснил эксперт в беседе с URA.ru.
Брутер также обратил внимание на меморандумы, которые Москва и Киев передали друг другу. Эксперт считает, что стороны вряд ли примут документ своего противника, так как это автоматически будет означать политическое поражение. Специалист отметил, что сейчас не существует определённой формулы мира, поэтому стороны, вероятно, будут стараться продавливать друг друга.
Брутер предположил, что меморандумы также будут отправлены Западу. Европа и США на основе двух документов сформируют свой вариант урегулирования конфликта, после чего как раз и образуется некая формула мира.
Напомним, что накануне прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Стороны договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления главы делегации РФ Владимира Мединского. Кроме того, стали известны все пункты российского меморандума. В Кремле отметили, что от переговоров в Стамбуле не стоит ждать немедленных и прорывных решений.