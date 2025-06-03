«Глобально не решили»: Стало известно, насколько встреча в Стамбуле приблизила мир на Украине

Россия и Украина глобально не приблизились к установлению мира, несмотря на некоторые договорённости между Москвой и Киевом в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Касаемо вопросов, связанных с урегулированием конфликта, глобально стороны ни о чём не договорились в ходе второго этапа переговоров в Стамбуле. Россия и Украина договорились договариваться дальше. <...> Все сегодняшние договорённости касались гуманитарных вопросов и, несмотря на их важность, они мало касаются установления мира», — пояснил эксперт в беседе с URA.ru.

Брутер также обратил внимание на меморандумы, которые Москва и Киев передали друг другу. Эксперт считает, что стороны вряд ли примут документ своего противника, так как это автоматически будет означать политическое поражение. Специалист отметил, что сейчас не существует определённой формулы мира, поэтому стороны, вероятно, будут стараться продавливать друг друга.