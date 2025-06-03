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3 июня, 14:25

Глава МИД Турции Фидан и госсекретарь США Рубио обсудили переговоры в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ hodim

Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили итоги второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, прошедшего 2 июня в Стамбуле. Об этом ТAСС сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Стороны обсудили шаги, направленные на прекращение вооружённого конфликта, а также итоги вчерашней встречи в Стамбуле», — уточнили собеседники агентства.

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Ранее стало известно, что именно Фидан стал посредником для встречи Владимира Мединского и Рустема Умерова, возглавляющих дипломатические делегации России и Украины. Эта беседа, по данным СМИ, сыграла ключевую роль в формировании конструктивной повестки последующих переговоров.

Марина Фещенко
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