Глава МИД Турции Фидан и госсекретарь США Рубио обсудили переговоры в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили итоги второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, прошедшего 2 июня в Стамбуле. Об этом ТAСС сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.