Глава МИД Турции Фидан и госсекретарь США Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
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Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили итоги второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, прошедшего 2 июня в Стамбуле. Об этом ТAСС сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.
«Стороны обсудили шаги, направленные на прекращение вооружённого конфликта, а также итоги вчерашней встречи в Стамбуле», — уточнили собеседники агентства.
Ранее стало известно, что именно Фидан стал посредником для встречи Владимира Мединского и Рустема Умерова, возглавляющих дипломатические делегации России и Украины. Эта беседа, по данным СМИ, сыграла ключевую роль в формировании конструктивной повестки последующих переговоров.