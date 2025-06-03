Политолог раскрыл, когда пройдёт следующий раунд переговоров с Украиной

Россия и Украина могут возобновить переговоры по урегулированию конфликта не раньше июля. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«Как мы видим, украинская сторона взяла 30 дней на рассмотрение меморандума, который был представлен Россией. Тридцать дней истекают в начале июля. Поэтому, наверное, в конце июня — начале июля мы какую-то обратную связь всё-таки услышим от украинской стороны», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».