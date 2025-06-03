Политолог раскрыл, когда пройдёт следующий раунд переговоров с Украиной
Политолог Дудаков: Третий раунд переговоров с Киевом состоится не раньше июля
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Россия и Украина могут возобновить переговоры по урегулированию конфликта не раньше июля. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.
«Как мы видим, украинская сторона взяла 30 дней на рассмотрение меморандума, который был представлен Россией. Тридцать дней истекают в начале июля. Поэтому, наверное, в конце июня — начале июля мы какую-то обратную связь всё-таки услышим от украинской стороны», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».
Дудаков дополнил, что администрация президента США Дональда Трампа и дальше будет оказывать давление на Украину и требовать от Владимира Зеленского продолжать участвовать в мирном процессе.
Напомним, что накануне прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Стороны договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления главы делегации РФ Владимира Мединского. Кроме того, стали известны все пункты российского меморандума. В Кремле отметили, что от переговоров в Стамбуле не стоит ждать немедленных и прорывных решений.