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Регион
3 июня, 15:24

Политолог раскрыл, когда пройдёт следующий раунд переговоров с Украиной

Политолог Дудаков: Третий раунд переговоров с Киевом состоится не раньше июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Россия и Украина могут возобновить переговоры по урегулированию конфликта не раньше июля. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«Как мы видим, украинская сторона взяла 30 дней на рассмотрение меморандума, который был представлен Россией. Тридцать дней истекают в начале июля. Поэтому, наверное, в конце июня — начале июля мы какую-то обратную связь всё-таки услышим от украинской стороны», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Дудаков дополнил, что администрация президента США Дональда Трампа и дальше будет оказывать давление на Украину и требовать от Владимира Зеленского продолжать участвовать в мирном процессе.

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Напомним, что накануне прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Стороны договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления главы делегации РФ Владимира Мединского. Кроме того, стали известны все пункты российского меморандума. В Кремле отметили, что от переговоров в Стамбуле не стоит ждать немедленных и прорывных решений.

Дарья Нарыкова
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