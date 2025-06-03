Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 18:02

На Украину впервые разрешили ввоз лекарства на основе каннабиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Lomtieva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Lomtieva

На Украине впервые официально разрешили ввоз лекарственного препарата на основе каннабиса. Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, о чем сообщается на ее официальном сайте.

«Выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинской конопли. Разрешение выдано на вещество, которое зарегистрировано на Украине и внесено в Государственный реестр лекарственных средств Украины», — говорится в публикации.

Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о проблеме с офицерскими кадрами и командире-наркомане
Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о проблеме с офицерскими кадрами и командире-наркомане

Напомним, что закон о легализации каннабиса в медицинских целях начал действовать на Украине прошлым летом. Он также разрешает распространение конопли в промышленных или научных целях. А 10 марта в Незалежной заработал сервис «Электронная конопля».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar