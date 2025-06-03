На Украину впервые разрешили ввоз лекарства на основе каннабиса
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На Украине впервые официально разрешили ввоз лекарственного препарата на основе каннабиса. Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, о чем сообщается на ее официальном сайте.
«Выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинской конопли. Разрешение выдано на вещество, которое зарегистрировано на Украине и внесено в Государственный реестр лекарственных средств Украины», — говорится в публикации.
Напомним, что закон о легализации каннабиса в медицинских целях начал действовать на Украине прошлым летом. Он также разрешает распространение конопли в промышленных или научных целях. А 10 марта в Незалежной заработал сервис «Электронная конопля».