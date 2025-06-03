Telegram добавил возможность общения с каналами через личные сообщения
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Telegram анонсировал новое обновление, которое позволяет пользователям отправлять личные сообщения напрямую каналам, если авторы контента активируют эту функцию. Об этом сообщили в официальном блоге мессенджера.
Теперь подписчики могут общаться как с владельцами каналов, так и с их администраторами, не раскрывая свои контактные данные. Владельцы каналов получат отдельный интерфейс для общения с подписчиками, который будет отделён от списка личных чатов. Кроме того, создатели контента смогут установить плату за каждое сообщение, что позволит ограничить количество диалогов и повысить их качество.
В рамках обновления также были внесены другие изменения:
- Возможность редактирования голосовых сообщений перед отправкой, включая вырезание нужных фрагментов;
- Новый интерфейс с вкладками для групп с темами;
- Отправка фотографий в высоком разрешении HD;
- Владельцы iOS-устройств теперь могут использовать стандартную кнопку «Поделиться» для отправки фото и видео из других приложений в редактор историй;
- В опросах можно добавлять до 12 вариантов ответа.
Эти нововведения призваны улучшить взаимодействие пользователей и авторов контента на платформе.