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Регион
3 июня, 19:56

Telegram добавил возможность общения с каналами через личные сообщения

Обложка © unsplash.com / Christian Wiediger

Обложка © unsplash.com / Christian Wiediger

Telegram анонсировал новое обновление, которое позволяет пользователям отправлять личные сообщения напрямую каналам, если авторы контента активируют эту функцию. Об этом сообщили в официальном блоге мессенджера.

Теперь подписчики могут общаться как с владельцами каналов, так и с их администраторами, не раскрывая свои контактные данные. Владельцы каналов получат отдельный интерфейс для общения с подписчиками, который будет отделён от списка личных чатов. Кроме того, создатели контента смогут установить плату за каждое сообщение, что позволит ограничить количество диалогов и повысить их качество.

В рамках обновления также были внесены другие изменения:

  • Возможность редактирования голосовых сообщений перед отправкой, включая вырезание нужных фрагментов;
  • Новый интерфейс с вкладками для групп с темами;
  • Отправка фотографий в высоком разрешении HD;
  • Владельцы iOS-устройств теперь могут использовать стандартную кнопку «Поделиться» для отправки фото и видео из других приложений в редактор историй;
  • В опросах можно добавлять до 12 вариантов ответа.

Эти нововведения призваны улучшить взаимодействие пользователей и авторов контента на платформе.

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Ранее стало известно, что в Telegram могут интегрировать нейросеть Grok. Миллиардер Илон Маск успел опровергнуть сообщения владельца мессенджера Павла Дурова о заключении сделки, однако сам Дуров заверил, что обсуждения продолжаются.

Юния Ларсон
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