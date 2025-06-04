В Калужской области задержали мужчину за поджог российского паспорта

Правоохранители Калужской области задержали 22-летнего жителя Жуковского района, который снял на видео, как поджигает документ, внешне похожий на российский паспорт. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По словам задержанного, запись была сделана ещё в 2022 году, а на видео фигурирует его недействительный загранпаспорт. Правоохранители проверяют достоверность этих утверждений.