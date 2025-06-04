«Экономическая катастрофа»: Лыжный ЧМ принёс Норвегии убытки в десятки миллионов

Глава финансового управления норвежского города Тронхейм, Кьетил Рейнскоу, назвал прошедший чемпионат мира по лыжным видам спорта «экономической катастрофой» для города. Об он сообщил в интервью VG.

Соревнования проходили в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Во вторник состоялось совещание, посвящённое подведению итогов турнира, с участием руководителей Норвежской лыжной ассоциации, администрации округа Сёр-Трёнделаг и представителей муниципалитета Тронхейма.

Рейнскоу выразил сильное недоумение по поводу финансового результата. По его словам, сложно осознать, как после январского прогноза прибыли в размере 20-30 миллионов крон (1,7-2,5 млн евро) и высокого уровня продаж билетов, мероприятие завершилось дефицитом, исчисляемым десятками миллионов крон.

«За 20 лет я сталкивался со многими компаниями. Но это трудно описать. Я никогда не сталкивался с такой экономической катастрофой, как эта», — возмущался он.

Сумма убытков составила 34 миллиона норвежских крон, что эквивалентно примерно 2,9 миллиона евро.