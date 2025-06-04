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4 июня, 10:15

Песков: Россия принимает меры исходя из атак Киева на гражданские объекты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает дополнительные меры безопасности из-за агрессивной политики киевского режима, который систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре. Эти действия, по словам представителя Кремля, подтверждают террористическую природу власти в Киеве.

«Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима», — отметил Песков.

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Ранее Песков заявил, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост, но сооружение не получило повреждений. Как сообщал Life.ru, накануне движение по мосту перекрывалось на три часа. В Киеве заявили об успешном ударе, но доказательств не предоставили. Сейчас мост работает в штатном режиме.

Александр Юнашев
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