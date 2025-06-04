Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает дополнительные меры безопасности из-за агрессивной политики киевского режима, который систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре. Эти действия, по словам представителя Кремля, подтверждают террористическую природу власти в Киеве.

«Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима», — отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост, но сооружение не получило повреждений. Как сообщал Life.ru, накануне движение по мосту перекрывалось на три часа. В Киеве заявили об успешном ударе, но доказательств не предоставили. Сейчас мост работает в штатном режиме.