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Регион
4 июня, 12:56

Зеленский назвал сроки нового обмена пленными с Россией

Зеленский: Обмен пленными с РФ может состояться уже в выходные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обмен пленными может состояться в ближайшие выходные. Российская Федерация проинформировала украинскую сторону о готовности передать 500 украинских военнослужащих. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Мы со своей стороны будем готовы обменять соответствующее количество», — отметил глава киевского режима.

Он также добавил, что готов в любое время встретиться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку, как показалось Зеленскому, встречи делегаций в стамбульском формате не могут принести нужный результат.

«Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, не приводящем к решениям, бессмысленно», — добавил украинский политик.

Зеленский заключил свою речь высказыванием о «невыполнимости» шагов, предложенных РФ в её меморандуме. Он считает проект ультимативным. При этом помощник президента РФ Мединский отметил, что ультиматумом документ не является. Он даже добавил, что вторая его часть содержит конкретные и многовариантные шаги.

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Владимир Озеров
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