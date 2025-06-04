Зеленский назвал сроки нового обмена пленными с Россией

Обмен пленными может состояться в ближайшие выходные. Российская Федерация проинформировала украинскую сторону о готовности передать 500 украинских военнослужащих. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Мы со своей стороны будем готовы обменять соответствующее количество», — отметил глава киевского режима.

Он также добавил, что готов в любое время встретиться с президентом России Владимиром Путиным, поскольку, как показалось Зеленскому, встречи делегаций в стамбульском формате не могут принести нужный результат.