Путин: Нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Киевский режим, и так утративший легитимность, трансформируется в террористическую организацию. Об этом в ходе совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин.
«Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наше опасение в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а её спонсоры становятся пособниками террористов», — констатировал российский лидер.
Напомним, что ранее в Брянской и Курской областях обрушились мосты. В первом случае обломки упали на проезжавший пассажирский поезд, в результате семь человек погибли, ещё 118 получили травмы. А в Курской области подрыв моста привёл к травмам у машиниста и его двух помощников. Следком квалифицировал произошедшее как теракты. По данным следствия, преступники действовали по указке киевского режима.