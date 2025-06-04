Путин: Нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию

Киевский режим, и так утративший легитимность, трансформируется в террористическую организацию. Об этом в ходе совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин.

«Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наше опасение в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а её спонсоры становятся пособниками террористов», — констатировал российский лидер.