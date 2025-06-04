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Переговоры по Украине
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Регион
4 июня, 14:37

Путин: Киевскому режиму не нужен мир

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киевский режим вообще не заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине прекратился. Для его верхушки это будет означать потерю контроля и власти, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен», — подчеркнул глава государства.

По его словам, наступление мира для киевского режима равно потере власти, ведь она для него оказалась важнее, чем людские жизни, счёт которым Киев уже давным-давно потерял. Президент пообещал обсудить все нюансы этого момента с коллегами и переговорить с представителями силового блока на грядущем заседании Совета безопасности.

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Напомним, что президент России проводит совещание с членами кабмина. Ранее в ходе этой беседы он заявил, что для достижения целей специальной военной операции страна должна использовать все доступные ей средства, включая и дипломатические.

Владимир Озеров
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