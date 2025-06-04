Путин и Трамп оценили заслуги Уиткоффа в переговорах по Украине
Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
Президент России Владимир Путин и глава СЩА Дональд Трамп в ходе телефонного разговора положительно оценили работу специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа в вопросе украинского конфликта. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.
«Дональд Трамп и Владимир Путин высоко оценили усилия представителя президента США Стива Уиткоффа [в урегулировании]», — сообщил Ушаков.
Напомним, 25 апреля Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Во время встречи участники обменялись приветствиями на английском языке. Деловые переговоры длились около трёх часов. Позже иностранный дипломат отметил, что был впечатлён архитектурой Кремля. Уиткофф добавил, что чувствовал особое трепетное волнение перед аудиенцией у российского лидера.