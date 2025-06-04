Путин и Трамп оценили заслуги Уиткоффа в переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин и глава СЩА Дональд Трамп в ходе телефонного разговора положительно оценили работу специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа в вопросе украинского конфликта. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.