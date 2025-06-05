Музыкальная империя Дробыша увеличивает выручку, но её прибыль неумолимо снижается
«Страсти»: Дробыш заработал 55 млн рублей на музыкальной корпорации в 2024 году
Виктор Дробыш. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Продюсер Виктор Дробыш продолжает успешно развивать свою музыкальную империю. Его компания «Национальная музыкальная корпорация», основанная в 2006 году, за 2024 год получила выручку почти в 55 миллионов рублей, сообщает портал «Страсти».
Несмотря на внушительный оборот, чистая прибыль предприятия снизилась до 3,6 миллиона рублей. Для сравнения: годом ранее при сопоставимых доходах компания заработала почти 20 миллионов «чистыми». При этом Дробыш остаётся единственным владельцем бизнеса. Компания не имеет долгов перед налоговой и не участвует в судебных спорах.
Эксперты отмечают: несмотря на падение прибыли, проект композитора остаётся одним из самых стабильных игроков на российском музыкальном рынке.
Ранее Life.ru рассказывал, что продюсер и композитор Константин Меладзе объявил о закрытии проекта «ВИА Гра». В связи с этим он написал для поклонников коллектива трогательное послание, особенное место в котором отведено его бывшей жене Вере Брежневой. Однако СМИ пишут, что закрытие группы может быть PR-ходом для дальнейшего ребрендинга.