Музыкальная империя Дробыша увеличивает выручку, но её прибыль неумолимо снижается

Продюсер Виктор Дробыш продолжает успешно развивать свою музыкальную империю. Его компания «Национальная музыкальная корпорация», основанная в 2006 году, за 2024 год получила выручку почти в 55 миллионов рублей, сообщает портал «Страсти».

Несмотря на внушительный оборот, чистая прибыль предприятия снизилась до 3,6 миллиона рублей. Для сравнения: годом ранее при сопоставимых доходах компания заработала почти 20 миллионов «чистыми». При этом Дробыш остаётся единственным владельцем бизнеса. Компания не имеет долгов перед налоговой и не участвует в судебных спорах.

Эксперты отмечают: несмотря на падение прибыли, проект композитора остаётся одним из самых стабильных игроков на российском музыкальном рынке.