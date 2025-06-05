Стало известно, почему нет новостей об осуждённом за сожжение Корана Журавеле

Никита Журавель, осуждённый за госизмену и сожжение Корана, жив-здоров и чувствует себя нормально. Об этом сообщил его адвокат Андрей Сабинин в комментарии РИА «Новости». По его словам, отсутствие писем связано с отпуском цензора.

Ранее в соцсетях появлялись сообщения о том, что Журавель долго не выходил на связь.

«Он жив и здоров. Есть обычные бытовые трудности: нет звонков родителям, с перебоями работает доставка из тюремного магазина. Писем не было, так как цензор, проверяющий корреспонденцию, находился в отпуске», — пояснил Сабинин.

Напомним, 25 ноября суд приговорил Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным Генеральной прокуратуры РФ, в марте 2023 года он вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины и предложил им сотрудничество. В частности, он передал видеозапись железнодорожного состава с российской военной техникой и сведения о маршруте служебного автомобиля одной из воинских частей.