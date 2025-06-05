После атаки ВСУ на Запорожье без света остались 6 муниципалитетов и часть Мелитополя

В результате массированной атаки украинских беспилотников по населённым пунктам Запорожской области часть региона осталась без электроснабжения. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора Евгений Балицкий.

По его словам, в настоящий момент электричества нет в ряде населённых пунктов, включая Мелитополь, Каменку-Днепровскую, Энергодар, Бердянск, а также Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Кроме того, зафиксировано снижение напора в системах водоснабжения.