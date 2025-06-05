После атаки ВСУ на Запорожье без света остались 6 муниципалитетов и часть Мелитополя
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В результате массированной атаки украинских беспилотников по населённым пунктам Запорожской области часть региона осталась без электроснабжения. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора Евгений Балицкий.
По его словам, в настоящий момент электричества нет в ряде населённых пунктов, включая Мелитополь, Каменку-Днепровскую, Энергодар, Бердянск, а также Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Кроме того, зафиксировано снижение напора в системах водоснабжения.
На местах работают аварийные службы. Ведётся ликвидация последствий ударов и восстановление инженерной инфраструктуры.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабном ударе ВСУ по Запорожской области. Силы ПВО сбили над регионом более 10 украинских БПЛА. В результате обстрелов без электроснабжения остались Энергодар, Приморск, Акимовка и часть Мелитополя. В районах продолжают звучать взрывы.