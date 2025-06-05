В США предсказали, каким будет удар возмездия ВС РФ после операции «Паутина»
NYT: ВС РФ ответят на атаку БПЛА ВСУ мощными бомбардировками
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Москва способна ответить на атаки дронов с украинской стороны по военным авиабазам массированными воздушными ударами. Об этом сообщает издание The New York Times, опираясь на мнение руководителя геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера.
«Он предсказал, что ответом Путина станут «более тяжёлые... бомбардировки украинских городов и инфраструктуры», — цитирует Бреммера издание.
По информации газеты, для нападения на российские аэродромы было использовано свыше ста беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, в первый день лета ВСУ нанесли массированный удар по российским авиабазам в ходе операции «Паутина». Дроны, использованные для атаки, были укрыты в большегрузных автомобилях, в специально оборудованных тайниках под ложными потолками в контейнерах. В Вашингтоне ожидают, что российские войска непременно нанесут ответные удары по врагу.