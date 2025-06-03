Продолжение следует: Кара за «Паутину» настигла авиабазу ВСУ с F-16, МиГ-29 и немцами
ВС РФ атаковали авиабазу с F-16, МиГ-29 и немецкими специалистами под Житомиром
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Россия усиливает воздушное давление на Украину, отвечая на недавние атаки на военные аэродромы в Сибири. В фокусе внимания — авиабаза «Озёрная» в Житомирской области, куда пожаловали российские ракеты и беспилотники типа «Герань». Об этом сообщает «Царьград».
По предварительным данным, в результате этой операции были уничтожены боевые самолёты, включая F-16 и МиГ-29, а также комплектующие для крылатых ракет. Потеря каждого F-16 критична для украинских ВВС, учитывая их ограниченное количество.
Сообщается также о ликвидации на авиабазе группы немецких специалистов, причастных к подготовке самолётов и сборке вооружений.
Этот удар вписывается в общую тенденцию усиления воздушной кампании, направленной на истощение оборонного потенциала противника, о чём ранее заявлял журналист Руслан Осташко. Массированные налёты «Гераней» и «Искандеров» уже затронули крупные города Украины, от Киева до Житомира.
Однако, несмотря на значимость операции, источники указывают, что это лишь часть плановой работы. Основной удар возмездия за недавние атаки на российские военные аэродромы и приграничные регионы ещё впереди. Ожидается, что грядущая ночь может принести беспрецедентную по масштабу волну атак.
Напомним, что 1 июня ВСУ провели масштабную атаку по российским военным аэродромам в рамках операции «Паутина». Беспилотники для этого были спрятаны в фурах — в крыше контейнеров под фальшивым потолком. В США полагают, что ВС РФ неминуемо нанесут удар возмездия. Вероятно, это будет что-то мощное, а пока на Украине продолжают выть сирены с самого утра. Военкоры пишут, что ВС РФ накрыли ракетами командование ВСУ в штабе СБУ в Сумах.