Россия усиливает воздушное давление на Украину, отвечая на недавние атаки на военные аэродромы в Сибири. В фокусе внимания — авиабаза «Озёрная» в Житомирской области, куда пожаловали российские ракеты и беспилотники типа «Герань». Об этом сообщает «Царьград».

По предварительным данным, в результате этой операции были уничтожены боевые самолёты, включая F-16 и МиГ-29, а также комплектующие для крылатых ракет. Потеря каждого F-16 критична для украинских ВВС, учитывая их ограниченное количество.

Сообщается также о ликвидации на авиабазе группы немецких специалистов, причастных к подготовке самолётов и сборке вооружений.

Этот удар вписывается в общую тенденцию усиления воздушной кампании, направленной на истощение оборонного потенциала противника, о чём ранее заявлял журналист Руслан Осташко. Массированные налёты «Гераней» и «Искандеров» уже затронули крупные города Украины, от Киева до Житомира.