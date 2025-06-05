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5 июня, 09:50

«Чистая политика»: Покровская оценила отказ украинок поздравлять российских синхронисток

Покровская назвала политикой отказ украинок поздравлять российских синхронисток

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Главный тренер российской команды по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала ситуацию, когда украинские спортсменки отказались поздравить россиянок с победой на Кубке мира в Египте. Российский дуэт в составе Майи Дорошко и Татьяны Гайдай, напомним, выиграл золото, а представительницы Украины Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место, не пожали им руки.

«Случай с Украиной — чистая политика, их соответствующим образом напутствовали, когда они ехали на соревнования», — приводит ТАСС слова Покровской.

Тренер подчеркнула, что большинство спортсменов из других стран были приветливы с россиянками.

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А ранее сообщалось, что на теннисном турнире в Риме произошёл знаковый момент. Так, украинская спортсменка Марта Костюк, известная своей жёсткой позицией по отношению к соперницам из России, пожала руку Дарье Касаткиной, которая недавно сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.

Наталья Демьянова
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