«Чистая политика»: Покровская оценила отказ украинок поздравлять российских синхронисток
Покровская назвала политикой отказ украинок поздравлять российских синхронисток
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Главный тренер российской команды по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала ситуацию, когда украинские спортсменки отказались поздравить россиянок с победой на Кубке мира в Египте. Российский дуэт в составе Майи Дорошко и Татьяны Гайдай, напомним, выиграл золото, а представительницы Украины Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место, не пожали им руки.
«Случай с Украиной — чистая политика, их соответствующим образом напутствовали, когда они ехали на соревнования», — приводит ТАСС слова Покровской.
Тренер подчеркнула, что большинство спортсменов из других стран были приветливы с россиянками.
А ранее сообщалось, что на теннисном турнире в Риме произошёл знаковый момент. Так, украинская спортсменка Марта Костюк, известная своей жёсткой позицией по отношению к соперницам из России, пожала руку Дарье Касаткиной, которая недавно сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.