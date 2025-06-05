«Чистая политика»: Покровская оценила отказ украинок поздравлять российских синхронисток

Главный тренер российской команды по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала ситуацию, когда украинские спортсменки отказались поздравить россиянок с победой на Кубке мира в Египте. Российский дуэт в составе Майи Дорошко и Татьяны Гайдай, напомним, выиграл золото, а представительницы Украины Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место, не пожали им руки.

