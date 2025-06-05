В Кремле высказались об ответе на атаки Киева по аэродромам

Россия ответит на атаки Киева по аэродромам так, как посчитают целесообразным военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Так и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, по итогам вчерашнего разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что Россия решительно ответит на атаку, которую Киев предпринял 1 июня по гражданскому населению России, а также по военным аэродромам. А вот что об этом сказал российский лидер, в Кремле не уточнили.