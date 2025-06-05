Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 09:48

Путин и папа римский не обсуждали посредничество Ватикана в украинском вопросе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин и папа Римский Лев XIV не обсуждали в конкретном плане возможность посредничества Ватикана в урегулировании ситуации на Украине.

При этом, по словам Пескова, президент высоко оценил вклад Ватикана в решение ряда гуманитарных вопросов.

«В прикладном конкретном плане нет. Но была дана, как мы указали в нашем сообщении, была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Папа римский Лев XIV попросил Путина сделать жест ради мира
Папа римский Лев XIV попросил Путина сделать жест ради мира

О разговоре между Путиным и папой ранее сообщили в Кремле. В ходе него, в частности, российский лидер выразил сомнения относительно возможности переговоров с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что сложно вести диалог с теми, кто делает ставку на террор.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Папа римский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar