Путин и папа римский не обсуждали посредничество Ватикана в украинском вопросе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин и папа Римский Лев XIV не обсуждали в конкретном плане возможность посредничества Ватикана в урегулировании ситуации на Украине.
При этом, по словам Пескова, президент высоко оценил вклад Ватикана в решение ряда гуманитарных вопросов.
«В прикладном конкретном плане нет. Но была дана, как мы указали в нашем сообщении, была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
О разговоре между Путиным и папой ранее сообщили в Кремле. В ходе него, в частности, российский лидер выразил сомнения относительно возможности переговоров с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что сложно вести диалог с теми, кто делает ставку на террор.