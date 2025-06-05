Путин и папа римский не обсуждали посредничество Ватикана в украинском вопросе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин и папа Римский Лев XIV не обсуждали в конкретном плане возможность посредничества Ватикана в урегулировании ситуации на Украине.

При этом, по словам Пескова, президент высоко оценил вклад Ватикана в решение ряда гуманитарных вопросов.