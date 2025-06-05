К годовщине гибели Дарьи Дугиной в Одинцово появится её бронзовый памятник

В Одинцово планируют к годовщине гибели журналистки Дарьи Дугиной установить бронзовый памятник высотой 3,5 метра. Скульптором назначили Дмитрия Александрова, который знал её лично. В монументе он планирует передать как женственность, так и мужественность убитой девушки.

«Проект предусматривает создание не только памятника, но и благоустройство территории. Установим скамейки и подсветку, преобразим окружающее пространство. Все работы должны быть завершены к годовщине гибели — 20 августа», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.