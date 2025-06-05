К годовщине гибели Дарьи Дугиной в Одинцово появится её бронзовый памятник
В Одинцово появится памятник политологу Дугиной из бронзы высотой 3,5 метра
Обложка © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово
В Одинцово планируют к годовщине гибели журналистки Дарьи Дугиной установить бронзовый памятник высотой 3,5 метра. Скульптором назначили Дмитрия Александрова, который знал её лично. В монументе он планирует передать как женственность, так и мужественность убитой девушки.
«Проект предусматривает создание не только памятника, но и благоустройство территории. Установим скамейки и подсветку, преобразим окружающее пространство. Все работы должны быть завершены к годовщине гибели — 20 августа», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Напомним, публицист и политолог Дарья Дугина погибла 22 августа 2022 года в Московской области. Под её автомобилем была установлена бомба, которая взорвалась в момент, когда девушка выезжала с парковки после мероприятия в поддержку Донбасса. По данным ФСБ, убийство организовали украинские спецслужбы.