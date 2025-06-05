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Регион
5 июня, 12:33

К годовщине гибели Дарьи Дугиной в Одинцово появится её бронзовый памятник

В Одинцово появится памятник политологу Дугиной из бронзы высотой 3,5 метра

Обложка © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово

Обложка © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово

В Одинцово планируют к годовщине гибели журналистки Дарьи Дугиной установить бронзовый памятник высотой 3,5 метра. Скульптором назначили Дмитрия Александрова, который знал её лично. В монументе он планирует передать как женственность, так и мужественность убитой девушки.

«Проект предусматривает создание не только памятника, но и благоустройство территории. Установим скамейки и подсветку, преобразим окружающее пространство. Все работы должны быть завершены к годовщине гибели — 20 августа», рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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Напомним, публицист и политолог Дарья Дугина погибла 22 августа 2022 года в Московской области. Под её автомобилем была установлена бомба, которая взорвалась в момент, когда девушка выезжала с парковки после мероприятия в поддержку Донбасса. По данным ФСБ, убийство организовали украинские спецслужбы.

Полина Никифорова
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