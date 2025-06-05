«К духовным истокам»: В России могут появиться два новых официальных праздника

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с предложением наделить Пасху и Троицу статусом официальных праздничных дней. Соответствующее обращение он направил спикеру нижней палаты Вячеславу Володину и лидерам всех думских фракций, сообщает 360.ru.

По мнению парламентария, подобные инициативы ранее не находили поддержки из-за отсутствия единства среди депутатов. Гусев подчеркнул, что для продвижения законопроекта требуется межфракционное согласие.

Документ предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, чтобы дни после Пасхи и Троицы стали нерабочими. Автор инициативы убеждён: это поможет укрепить национальную самобытность и вернуться к духовным истокам.

«Принятие такого закона станет подтверждением приверженности традиционным православным ценностям, которые разделяют около 70% населения страны, исповедующих христианство, включая участников СВО», — отметил Гусев.