Рада придумала, как не платить компенсацию родственникам погибших бойцов ВСУ

Лица, пропавшие без вести в связи с военными действиями, могут быть объявлены умершими по решению суда, но не ранее чем через два года после окончания вооружённого конфликта. Соответствующий законопроект с правками в Гражданский кодекс приняла Верховная рада Украины, сообщает нардеп Алексей Гончаренко*.

«С учётом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев с момента наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель», — пишет нардеп.

Фактически, семьи пропавших без вести смогут рассчитывать на компенсацию в 15 миллионов гривен лишь через два года после окончания конфликта. И даже тогда, для получения этих денег, им придётся пройти через судебные тяжбы и доказать своё право на выплату.