Рада придумала, как не платить компенсацию родственникам погибших бойцов ВСУ
Гончаренко*: Пропавших без вести признают погибшими через два года после конфликта
Кладбище. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Лица, пропавшие без вести в связи с военными действиями, могут быть объявлены умершими по решению суда, но не ранее чем через два года после окончания вооружённого конфликта. Соответствующий законопроект с правками в Гражданский кодекс приняла Верховная рада Украины, сообщает нардеп Алексей Гончаренко*.
«С учётом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев с момента наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель», — пишет нардеп.
Фактически, семьи пропавших без вести смогут рассчитывать на компенсацию в 15 миллионов гривен лишь через два года после окончания конфликта. И даже тогда, для получения этих денег, им придётся пройти через судебные тяжбы и доказать своё право на выплату.
Напомним, в ближайшие дни Россия готова передать Украине 6000 тел военных ВСУ в качестве гуманитарного жеста. Это даст семьям «по-человечески их похоронить» погибших бойцов. По украинским законам, киевские власти должны выплатить родственникам погибших военных около 180 миллиардов рублей. Однако Рада придумала, как не платить эту астрономическую сумму.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.