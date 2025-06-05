Появилось видео c затрофеенными танками ВСУ Abrams
Появилось видео c захваченными в Сумской области танками Abrams ВСУ
Появились кадры, как российские бойцы эвакуируют трофейные американские танки Abrams. Техника была подбита и захвачена на границе с Сумской областью. Уцелевшие корпуса погрузили на гусеничный тягач и вывезли в тыл.
Российские военные подбили и забрали два Abrams на границе с Сумской областью. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
На видео видно, как повреждённые машины аккуратно транспортируют с линии соприкосновения. Танки доставят в ремонтную зону — специалисты оценят, пригодны ли они для восстановления и дальнейшего применения.
Ранее сообщалось, что Австралия начала отправку Украине списанных танков американского производства. По данным СМИ, 49 машин уже погрузили на судно и отправили в Польшу — откуда технику передадут Киеву. Танки были закуплены Канберрой в 2004 году, но в боевых действиях не участвовали.
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