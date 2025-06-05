Появилось видео c затрофеенными танками ВСУ Abrams

Появились кадры, как российские бойцы эвакуируют трофейные американские танки Abrams. Техника была подбита и захвачена на границе с Сумской областью. Уцелевшие корпуса погрузили на гусеничный тягач и вывезли в тыл.

Российские военные подбили и забрали два Abrams на границе с Сумской областью. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На видео видно, как повреждённые машины аккуратно транспортируют с линии соприкосновения. Танки доставят в ремонтную зону — специалисты оценят, пригодны ли они для восстановления и дальнейшего применения.