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5 июня, 16:47

Появилось видео c затрофеенными танками ВСУ Abrams

Появилось видео c захваченными в Сумской области танками Abrams ВСУ

Появились кадры, как российские бойцы эвакуируют трофейные американские танки Abrams. Техника была подбита и захвачена на границе с Сумской областью. Уцелевшие корпуса погрузили на гусеничный тягач и вывезли в тыл.

Российские военные подбили и забрали два Abrams на границе с Сумской областью. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На видео видно, как повреждённые машины аккуратно транспортируют с линии соприкосновения. Танки доставят в ремонтную зону — специалисты оценят, пригодны ли они для восстановления и дальнейшего применения.

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Ранее сообщалось, что Австралия начала отправку Украине списанных танков американского производства. По данным СМИ, 49 машин уже погрузили на судно и отправили в Польшу — откуда технику передадут Киеву. Танки были закуплены Канберрой в 2004 году, но в боевых действиях не участвовали.

Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Милена Скрипальщикова
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