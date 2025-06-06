«Большой человек»: Глава МИД Польши напомнил Маску, что политика сложнее, чем он думает

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на ссору предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа. В соцсети X глава польской дипломатии напомнил миллиардеру о мартовском инциденте, когда тот публично обозвал его «маленьким человеком».

Ранее бывший советник президента США Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска из страны. Такое заявление он сделал на фоне обострившейся полемики между миллиардером и американским лидером. Трамп же, комментируя нападки со стороны Маска, подчеркнул, что они его не беспокоят, добавив, что предпринимателю «следовало действовать раньше».