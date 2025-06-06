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6 июня, 01:14

«Большой человек»: Глава МИД Польши напомнил Маску, что политика сложнее, чем он думает

Глава МИД Польши Сикорский напомнил Маску о прошлых оскорблениях

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на ссору предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа. В соцсети X глава польской дипломатии напомнил миллиардеру о мартовском инциденте, когда тот публично обозвал его «маленьким человеком».

«Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал», — написал Сикорский.

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Ранее бывший советник президента США Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска из страны. Такое заявление он сделал на фоне обострившейся полемики между миллиардером и американским лидером. Трамп же, комментируя нападки со стороны Маска, подчеркнул, что они его не беспокоят, добавив, что предпринимателю «следовало действовать раньше».

Андрей Васильев
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