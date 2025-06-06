«Как в 1956-м»: Военкор предрёк годы борьбы с диверсантами Украины после окончания СВО
Военкор Коц: Борьба с террористами из Киева продолжится и после завершения СВО
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Борьба с украинскими террористами продолжится и после завершения спецоперации (СВО), заявил военный корреспондент Александр Коц. Журналист провёл историческую параллель с послевоенными годами, когда бандеровцы продолжали диверсионную деятельность вплоть до 1956 года, и предположил, что аналогичная ситуация может повториться.
Коц назвал это реалиями жизни россиян на ближайшие годы. По его словам, граждане РФ будут сталкиваться с подобным на протяжении ещё нескольких лет.
«Ну, как после Великой Отечественной войны, когда там последний был поезд под откос пущен этими бандеровцами? По-моему, в 1956 году. То есть, спустя 10-11 лет после победы над фашистской Германией эти недобитки ещё бегали по лесам. Здесь будет примерно то же самое. Это надо чётко осознавать», — сказал Коц в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что после завершения спецоперации на Украине России потребуется разработать новую стратегию по защите собственных границ. Он также отметил, что не следует ожидать скорого разрешения конфликта. По его словам, «быстро только кошки родятся».