Борьба с украинскими террористами продолжится и после завершения спецоперации (СВО), заявил военный корреспондент Александр Коц. Журналист провёл историческую параллель с послевоенными годами, когда бандеровцы продолжали диверсионную деятельность вплоть до 1956 года, и предположил, что аналогичная ситуация может повториться.

Коц назвал это реалиями жизни россиян на ближайшие годы. По его словам, граждане РФ будут сталкиваться с подобным на протяжении ещё нескольких лет.

«Ну, как после Великой Отечественной войны, когда там последний был поезд под откос пущен этими бандеровцами? По-моему, в 1956 году. То есть, спустя 10-11 лет после победы над фашистской Германией эти недобитки ещё бегали по лесам. Здесь будет примерно то же самое. Это надо чётко осознавать», — сказал Коц в эфире радио «Комсомольская правда».