WP: Украина продолжает разработку «сложных операций» на территории России
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Украина продолжает разработку «сложных операций» против России, подобных атаке на военные аэродромы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в разведке.
По данным издания атака на российские аэродромы, которую Киев предпринял 1 июня, готовилась 18 месяцев. WP пишет, что «другие сложные операции находятся в разработке».
Напомним, 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России подверглись атаке украинских дронов. Дроны, которые атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях, были спрятаны в крыше большегрузов и по удалённому сигналу начали оттуда вылетать. Похожую фуру заметили и в Амурской области, тоже недалеко от аэродрома, но до места теракта она так и не доехала, сгорев на трассе. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что Россия решительно ответит на атаку, которую Киев предпринял 1 июня.